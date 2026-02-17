مباريات الأمس
"مؤشر خطر".. تعليق ناري من شوبير على قرار كاف بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب : مصراوي

12:29 م 17/02/2026
أبدى الإعلامي أحمد شوبير، استياءه من بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن سرعة إحالة أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن كاف أصدر بيانًا بعد ساعات قليلة من المباراة، أحال خلاله أحداث اللقاء إلى لجنة الانضباط، مؤكدًا أن الإحالة كانت متوقعة، لكن اللافت هو سرعة صدور القرار مقارنة بقرارات سابقة.

وأضاف أن قرارات مباراة الذهاب استغرقت عدة أيام قبل صدورها، بينما جاء البيان الأخير بشكل سريع، وهو ما اعتبره "مؤشر خطر" على الأهلي، رغم وضوح اللوائح، مشيرًا إلى أن ما حدث في اللقاء اقتصر على إلقاء زجاجات داخل الملعب.

وأوضح شوبير أن الجيش الملكي سبق أن تعرض لعقوبة مع إيقاف التنفيذ، قبل أن يتم تفعيلها لاحقًا بسبب أحداث مواجهته أمام الأهلي، لافتًا إلى أن الأجواء الحالية تثير القلق بشأن مصير العقوبات المنتظرة.

وأكد نجم منتخب مصر السابق أنه كان قد حذر الجماهير قبل المباراة من أي تصرفات قد تُستغل ضد النادي، مشددًا على أن دور الجمهور يقتصر على الدعم والتشجيع، خاصة بعد ضمان التأهل، دون افتعال أزمات قد تؤثر على الفريق.

واختتم شوبير تصريحاته معربًا عن أمله في مرور الأزمة بسلام، متسائلًا عن جدوى تعريض الفريق لعقوبات محتملة أو غرامات مالية أو حتى خطر الحرمان من الجماهير، معتبرًا أن ما يحدث نتيجة تصرفات فردية غير مسؤولة تضع النادي في موقف صعب.

