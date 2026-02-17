الزمالك يصطدم بـ أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية

أُقيمت مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تشهد مشاركة ممثلي الكرة المصرية الزمالك والمصري.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك أمام وأوتوهو أويو الكونغولي، في الدور ربع النهائي، على أن تُقام مباراة الذهاب خارج مصر، فيما يُلعب لقاء الإياب بالقاهرة.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 13 و14 و15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، في مجموعة ضمت إلى جانبه كلًا من: المصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة مشواره القاري والمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم.