كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:45 م 17/02/2026
أسفرت قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أحد أيام 13 و14 و15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

وكان فريق الزمالك فاز على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ونجح في التأهل بشكل رسمي متصدرا للمجموعة.

