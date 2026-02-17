موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الزمالك يصطدم بـ أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية

"مواجهة محتملة مع المصري".. طريق الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره أوتوهو الكونغولي في الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أحد أيام 13 و14 و15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 و21 و22 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

وكان فريق الزمالك فاز على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، ونجح في التأهل بشكل رسمي متصدرا للمجموعة.