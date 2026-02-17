الزمالك ينعى والدة محمود فتح الله نجم الفريق السابق

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجم الفريق السابق ومنتخب مصر محمود فتح الله، في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكان نجم دفاع الزمالك ومنتخب مصر السابق، أعلن وفاة والدته اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، من خلال منشور شاركه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الحساب الرسمي للزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، جميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي، بخالص التعازي إلى الكابتن محمود فتح الله نجم القلعة البيضاء السابق في وفاة والدته، التي وافتها المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف: "سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

