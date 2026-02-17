مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يصطدم بالجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

02:21 م 17/02/2026 تعديل في 02:21 م

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز (حامل اللقب) لنظيره الجيش الملكي في مواجهة قوية بدور الثمانية.

وأُجريت مراسم القرعة في قاعة مؤتمرات الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية المشاركة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر نفسه.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليواصل مشواره القاري بثبات نحو المنافسة على اللقب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فريق بيراميدز نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنايات في قضية "ذبح طفل المهندسين"
صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

صورة سعوديين في سفارة العراق بالرياض تثير أزمة.. ما القصة؟

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر
أخبار مصر

تسليم وتسلم القيادة.. وزير الدفاع يستقبل الفريق أول عبدالمجيد صقر

من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون
علوم

من رأس الساحرة إلى جمجمة تصرخ.. 12 صورة لأكثر الأشياء رعبا في الكون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات