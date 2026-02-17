بيراميدز يصطدم بالجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز (حامل اللقب) لنظيره الجيش الملكي في مواجهة قوية بدور الثمانية.

وأُجريت مراسم القرعة في قاعة مؤتمرات الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية المشاركة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر نفسه.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، ليواصل مشواره القاري بثبات نحو المنافسة على اللقب.