أحمد دياب يجيب: هل يتم تأجيل مباريات أول يوم رمضان؟

3 صور ترصد الظهور الأول لـ كهربا مع إنبي في الدوري المصري

"يهدد استقرار الأندية".. أول تعليق من رئيس مودرن سبورت على الأخطاء التحكيمية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، حقيقة ما تردد عن تأجيل مباريات الدوري المصري في أول يوم من شهر رمضان المقبل.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، إن الرابطة لم تتلق أي مخاطبات رسمية من اللجنة الطبية بشأن خطورة إقامة مباريات الدوري في أول أيام شهر رمضان.

وأضاف دياب خلال تصريحاته ببرنامج نمبر ون عبر قناة سي بي سي: "لم نتلق أي رد علمي أو طبي أو أي طلب رسمي من اللجنة الطبية يفيد بخطورة إقامة مباريات أول يوم رمضان".

وعن ما أثير بشأن قيام الدوري الإنجليزي الممتاز بإيقاف المباريات وقت الإفطار، رد قائلًا: "هذا يحدث وقت الأذان فقط، لكننا وضعنا مواعيد مباريات الدوري في رمضان الساعة 9:30 مساءً، بعد الإفطار، ومعظم الدوريات العربية تلعب بشكل طبيعي خلال الشهر".