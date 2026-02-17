موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ربع نهائي كأس مصر

أحمد دياب يجيب: هل يتم تأجيل مباريات أول يوم رمضان؟

يلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير، ضمن مواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

ويذكر أن من سيفوز في المباراة سوف يواجه فريق طلائع الجيش الذي حجز مقعده في ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس مصر والبطولات المحلية، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".