اعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، طاقم تحكيم المباراة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وسيراميكا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وتقام على أرضية ستاد هيئة السويس.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حكم ساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان.

حكم مساعد ثاني: عمر فتحي.

حكم رابع: محمود منصور.

حكم فيديو: محمود دسوقي ويعاونه أحمد لطفي.