أوكرانيا وروسيا تجريان مباحثات سلام في جنيف بحضور أمريكا

موسكو- (د ب أ)

من المقرر استئناف مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في جنيف اليوم الثلاثاء، بحضور الولايات المتحدة كوسيط.

وتأتي أحدث جولة مباحثات في أعقاب جولتين من المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي في يناير الماضي، ومطلع الشهر الجاري، حيث يسعى الدبلوماسيون للتوصل لمسار لإنهاء الصراع، المستمر منذ نحو أربعة أعوام.

ومن المتوقع أن يحضر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المباحثات في جنيف، كما ستجرى إيران والولايات المتحدة مفاوضات منفصلة في جنيف اليوم.

وقال الكرملين إن روسيا تهدف لمناقشة القضايا الإقليمية مع أوكرانيا خلال المباحثات التي تستمر يومين.

مع ذلك، لا يلوح في الأفق بعد أي حل للحرب في أوكرانيا. وترفض كييف التخلي عن الأراضي التي تطالب بها روسيا، بما في ذلك الموجودة في منطقة دونيتسك التي مازالت تسيطر عليها أوكرانيا.

ويعتقد أن أوكرانيا تسعى لوقف إطلاق نار جزئي للهجمات على منشآت الطاقة في البلاد بعد أسابيع من الهجمات التي أدت لانقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن الملايين من الأوكرانيين

وقد عاد ممثل الكرملين فلاديمير ميدينسكي لطاولة المفاوضات أول مرة هذا العام بعد غيابه في أبو ظبي.

وقال الكرملين إنه من المقرر أيضا إجراء مباحثات ثنائية بشأن العلاقات الاقتصادية الروسية-الأمريكية في جنيف.