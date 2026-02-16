مباريات الأمس
بعد فوز الاتحاد وتعادل البنك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد عبد السلام:

10:40 م 16/02/2026 تعديل في 10:41 م
    خلال مباراة إنبي والبنك الأهلي (1)
    خلال مباراة إنبي والبنك الأهلي (4)

أقيمت اليوم الاثنين عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز الاتحاد السكندري على نظيره سموحة بهدف دون رد، فيما حسم التعادل مواجهة البنك الأهلي أمام إنبي.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة

2- الزمالك - 31 نقطة

3- بيراميدز - 31 نقطة

4- الأهلي - 30 نقطة

5- المصري - 25 نقطة

6- سموحة - 25 نقطة

7- زد - 24 نقطة

8- وادي دجلة - 24 نقطة

9- البنك الأهلي - 22 نقطة

10- مودرن سبورت - 22 نقطة

11- إنبي - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- بتروجيت - 20 نقطة

14- غزل المحلة - 17 نقطة

15- الاتحاد السكندري - 17 نقطة

16- المقاولون العرب - 16 نقطة

17- حرس الحدود - 14 نقطة

18- فاركو - 13 نقطة

19- طلائع الجيش - 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 12 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط

