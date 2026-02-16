مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 3
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
20:15

الوحـــدة

التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي والبنك الأهلي في الدوري المصري

كتب : مصراوي

10:53 م 16/02/2026 تعديل في 10:54 م
كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل السلبي مباراة إنبي والبنك الأهلي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة العديد من المحاولات الهجومية من جانب الفريقين، في سعي كلا منهما لخطف النقاط الثلاث، إلا أن غياب التسجيل عن المباراة، لتنتهي المواجهة بحصول كل فريق على نقطة واحدة.

وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما وصل رصيد إنبي إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

