مصدر يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

كتب : مصراوي

10:52 م 16/02/2026
    محمود بنتايك (2)
    محمود بنتايك (1)
    محمود بنتايك (5)
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
    أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
    أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايك، من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايك، جاهزان للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وأضاف المصدر: "مشاركة الثنائي في مباراة الفريق غدا أمام سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس مصر، في يد المدير الفني للفريق معتمد جمال".

وكان أحمد فتوح تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، مما منعه من المشاركة مع الفريق في المباريات طوال الفترة الماضية.

وخضع محمود بنتايك الظهير الأيسر المغربي للفارس الأبيض، لفترة إعداد بدني قوي خلال الفترة الماضية، بعد تغيبه عن المران الجماعي للفريق في وقت سابق.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويذكر أن نادي الزمالك سيلاقي نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 بكأس مصر.

أحمد فتوح محمود بنتايك نادي الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا

