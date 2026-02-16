مباريات الأمس
"سيدات طائرة الأهلي" يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر المصري

كتب : مصراوي

10:43 م 16/02/2026

سيدات طائرة الأهلي

توج الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1، ضمن الدورة المجمعة لتحديد بطل كأس السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وقدم الفريق أداء قويًّا ليتوج باللقب الرابع على التوالي.

تقدم «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-20 بعد أداء قوي على مستوى حوائط الصد والإرسالات القوية.

وتراجع أداء الفريق في الشوط الثالث ليخسر بنتيجة 23-25، ثم استعاد توازنه سريعًا من جديد ليحسم الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-19، ليتوج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي.

