أول رد فعل من لاعب الزمالك السابق بعد رفع صورته من الجماهير بالمدرجات

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 16/02/2026 تعديل في 02:03 ص
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
    جماهير الزمالك (2) (1)
    جماهير الزمالك (3) (1)
    جماهير الزمالك (5) (1)
    جماهير الزمالك (1) (1)
    جماهير الزمالك (4) (1)
    أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق

أعرب أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بعد أن رفعت جماهير القلعة البيضاء صورته خلال مباراة الفريق أمس أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية: "بالطبع أشعر بسعادة كبيرة برؤية صورتي بين جماهير الزمالك، شعور ممتع وفرح حقيقي من قلبي".

وأضاف: "جماهير الزمالك دائماً داعمة لجميع لاعبيها على مر السنين، وأنا ممتن لهم على هذه المبادرة فقد أسعدتني كثيراً".

كما تحدث صالح عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من كأس مصر، مؤكداً: "سبق وأن فزنا على نفس الفريق في افتتاح مباريات الدوري رغم توقع الكثيرين بتعثرنا في تلك المباراة".

واختتم صالح حديثه قائلاً: "جمال مدرب كبير وينطبق عليه المثل القائل ابن النادي قولاً وفعلاً خاصة أنه لم يطلب أي مقابل مادي للعمل مع الزمالك".

جمهور الزمالك نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك كأس الكونفدرالية الزمالك وكايزر تشيفز

