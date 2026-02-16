أول رد فعل من لاعب الزمالك السابق بعد رفع صورته من الجماهير بالمدرجات

"تطبيق القانون".. رسالة قوية من لاعب الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي بعد

أعرب أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بعد أن رفعت جماهير القلعة البيضاء صورته خلال مباراة الفريق أمس أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية: "بالطبع أشعر بسعادة كبيرة برؤية صورتي بين جماهير الزمالك، شعور ممتع وفرح حقيقي من قلبي".

وأضاف: "جماهير الزمالك دائماً داعمة لجميع لاعبيها على مر السنين، وأنا ممتن لهم على هذه المبادرة فقد أسعدتني كثيراً".

كما تحدث صالح عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من كأس مصر، مؤكداً: "سبق وأن فزنا على نفس الفريق في افتتاح مباريات الدوري رغم توقع الكثيرين بتعثرنا في تلك المباراة".

واختتم صالح حديثه قائلاً: "جمال مدرب كبير وينطبق عليه المثل القائل ابن النادي قولاً وفعلاً خاصة أنه لم يطلب أي مقابل مادي للعمل مع الزمالك".