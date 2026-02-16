إصابات جراء استهداف آليات الاحتلال لمواصي خان يونس



وكالات

استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، إذ تم إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية جنوبي مدينة خان يونس.

وعلى مستوى المفاوضات الساعية إلى التهدئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهَّدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال "يتمتع مجلس السلام بإمكانيات غير محدودة، في أكتوبر الماضي، أطلقتُ خطةً لإنهاء الصراع في غزة نهائيًّا، وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رؤيتنا بالإجماع، بعد ذلك بوقت قصير، سهَّلنا وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنَّا إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء منهم والأموات".

والخميس الماضي، قال مسؤولان أمريكيان كبيران، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، وسيفصل خططًا تتعلق بقوة تحقيق الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني، خلال أول اجتماع رسمي لمجلس السلام الذي اقترحه، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤولان، أنه من المتوقع أن تحضر وفود من ما لا يقل عن 20 دولة، بما في ذلك عدد من رؤساء الدول، الاجتماع المقرر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي سيرأسه ترامب في 19 فبراير.

كان المكتب الإعلامي الحكومي جدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعاها إلى الحضور العاجل لمباشرة مهامها الوطنية في القطاع، وفقا للغد.