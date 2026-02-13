مباريات الأمس
يوريسيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

09:43 م 13/02/2026
أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه الرسمية لمواجهة باور ديناموز الزامبي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز غدا السبت 14 فبراير نظيره باور ديناموز، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وشريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود مرعي، أسامة جلال، أحمد سامي، يوسف شيكا وأحمد توفيق.

خط الوسط: حامد حمدان، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، ناصر ماهر، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، عودة فاخوري وباسكال فيري.

خط الهجوم: مروان حمدي، يوسف أوباما، فيستون ماييلي ودودو الجباس.

وضمن فريق بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالبطولة حتى الآن.

ويذكر أن بيراميدز هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

