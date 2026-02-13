"بعد انتهاء فترة الإيقاف".. إمام عاشور ينتظم في المران الجماعي للأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز غدا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية.

تاريخ مواجهات الزمالك وأندية جنوب أفريقيا

وستكون مباراة الغد بين الزمالك وكايزر تشيفز، هى المباراة رقم 12 التي تجمع بين الفارس الأبيض وأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق ولعب الزمالك مع أندية جنوب أفريقيا في 11 مباراة سابقة.

وخلال 11 مباراة سابقة جمعت بين الزمالك وأندية جنوب أفريقيا، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 وحضر التعادل في لقائين.

وواجه الزمالك 4 فرق جنوب أفريقية من قبل، وهم: "أورلاندو بايرتس، صن داونز، وستيلينبوش وكايزر تشيفز".

وتعد هذه هى المواجهة الثانية بين الزمالك وكايزر تشيفز، حيث تواجه معا في مباراة واحدة من قبل، وهى مباراة الجولة الثانية بالنسخة الحالية بالكونفدرالية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتواجد الزمالك رفقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، بجانب كل من: "المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويدخل الزمالك مباراة الغد وهو يحتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل كايزر تشيفز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

أقرأ أيضًا:

منتخب مصر للشابات يودع تصفيات كأس العالم بعد الخسارة من بنين

في أول مشاركة له.. غزل المحلة يصعد لدوري القسم الثاني سيدات