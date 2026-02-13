قدمت إدارة النادي المصري احتجاجاً رسمياً لدى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم على قرار لجنة المسابقات بتغريم النادي مبلغ مائة ألف جنيه، بداعي السباب الجماعي من جماهيره تجاه حكم مباراة وادي دجلة محمود ناجي.

ونشر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بياناً جاء كالتالي..

وأكدت إدارة النادي المصري في احتجاجها اعتراضها التام على مثل تلك العقوبة خاصة وأن الجماهير الحاضرة للمباراة والتي لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ويمكن التأكد من ذلك من منظومة تسجيل الدخول لشركة تذكرتي.

وأشارت إدارة النادي المصري أن لم تكن لتحتج لو كانت لجنة المسابقات على مسافة واحدة من جميع أندية الدوري، خاصة في ظل تغاضي العديد من الحكام ومراقبي المباريات عن تسجيل ما يحدث من تجاوزات تقوم بها العديد من جماهير الأندية رغم نقل كافة وسائل الإعلام لمثل تلك التجاوزات، في الوقت الذي يتم فيه التربص بأندية أخرى لسبب لا يدركه سوى مسئولي الرابطة الذين صاروا يكيلون بمكيالين بعيدًا عن مبدأ المساواة.

وكان التعادل الإيجابي 1-1 حسم مواجهة المصري ووادي دجلة، التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب استاد السويس الجديد ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 14 لمسابقة الدوري.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي المصري لمواجهة نظيره زيسكو يونايتد غداً السبت في تمام السادسة مساءً على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.