الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

0 0
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

ياسين مرعي الأعلى.. ماهو تقييم لاعبى الأهلي أمام الإسماعيلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:27 م 11/02/2026 تعديل في 10:45 م
شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت اليوم الأربعاء، تألق المدافع ياسين مرعي، بعد تسجيله الهدف الثاني للأحمر في مرمي الدراويش.

وحصل مرعي وفقًا لمنصة سوفا سكور على أعلى تقييم في تشكيلة الأهلي بعد تألقه في المباراة، بينما حصل حسين الشحات على أقل تقييم بين لاعبو الأهلي.

وجاء تقييم لاعبو الأهلي أمام الإسماعيلي كالتالي:

محمد الشناوي: 7.2

محمد شكري: 7.1

ياسين مرعي: 9

ياسر إبراهيم: 7.8

محمد هاني: 7.4

محمد بن رمضان: 7.7

أليو ديانج: 7.5

أشرف بن شرقي: 7.2

طاهر محمد طاهر: 6.9

حسين الشحات: 6

كامويش: 6.4

الأهلي تقييم لاعبو الأهلي الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري ياسين مرعي

