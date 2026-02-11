ياسين مرعي الأعلى.. ماهو تقييم لاعبى الأهلي أمام الإسماعيلي؟

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سموحة

شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت اليوم الأربعاء، تألق المدافع ياسين مرعي، بعد تسجيله الهدف الثاني للأحمر في مرمي الدراويش.

وحصل مرعي وفقًا لمنصة سوفا سكور على أعلى تقييم في تشكيلة الأهلي بعد تألقه في المباراة، بينما حصل حسين الشحات على أقل تقييم بين لاعبو الأهلي.

وجاء تقييم لاعبو الأهلي أمام الإسماعيلي كالتالي:

محمد الشناوي: 7.2

محمد شكري: 7.1

ياسين مرعي: 9

ياسر إبراهيم: 7.8

محمد هاني: 7.4

محمد بن رمضان: 7.7

أليو ديانج: 7.5

أشرف بن شرقي: 7.2

طاهر محمد طاهر: 6.9

حسين الشحات: 6

كامويش: 6.4