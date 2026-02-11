موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً على نظيره سموحة، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك الشوط بفرصة خطيرة في الدقيقة 54 بعدما وصلت تمريرة إلى محمد شحاتة الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس سموحة نجح في التصدي لها.

ومع مرور الوقت، كثف الزمالك ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف التقدم إذ شهدت الدقيقة 69 سلسلة تمريرات داخل منطقة الجزاء وسط محاولات لاختراق دفاعات سموحة.

وفي الدقيقة 71، حصل الزمالك على ضربة حرة مباشرة نفذها عبد الله السعيد بتسديدة من خارج المنطقة، إلا أن الدفاع تدخل وأبعد الكرة.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 77 حين سجل الزمالك هدفه الأول بعد تمريرة بينية رائعة من بيزيرا، استلمها ناصر منسي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الشباك، مسجلاً هدفه الثاني مع الزمالك في الدوري هذا الموسم.

وحاول سموحة العودة في الدقائق الأخيرة، واقترب من التعادل في الدقيقة 84 بعدما تلقى هشام عادل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم بقليل.

وانتهى الشوط الثاني بتفوق الزمالك بهدف دون رد، ليواصل الفارس الأبيض مطاردته للصدارة، إذ يتواجد في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.