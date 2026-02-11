مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 2
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 0
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

09:31 م 11/02/2026

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي

حصل أليو ديانج،لاعب وسط الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 11فبراير ، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

وسجل أهداف النادي الأهلي في مرمي فريق الإسماعيلي كل من محمد بن رمضان ، ياسين مرعي .

وعزز الأهلي ترتيبه في الدوري المصري الممتاز بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد الفوز المستحق على الإسماعيلي .

