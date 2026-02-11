أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

حصل أليو ديانج،لاعب وسط الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي والتي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 11فبراير ، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-0.

وسجل أهداف النادي الأهلي في مرمي فريق الإسماعيلي كل من محمد بن رمضان ، ياسين مرعي .

وعزز الأهلي ترتيبه في الدوري المصري الممتاز بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد الفوز المستحق على الإسماعيلي .