الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:15

ليفربول

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

- -
21:45

لايبزيج

جميع المباريات

خبراء "جايكا" يقودون برنامجًا تدريبيًا لتطوير الجودو بالتعاون مع الاتحاد الياباني

كتب : محمد خيري

02:47 م 11/02/2026

منتخب الجودو

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون المصري الياباني، نظم الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع سلسلة من التدريبات المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة «جايكا» اليابانية، بهدف دعم المنظومة الفنية والارتقاء بمستوى اللاعبين والمدربين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستفادة من الخبرات اليابانية، باعتبار اليابان مهد رياضة الجودو وصاحبة المدرسة الأبرز عالميًا في اللعبة، حيث يسعى الاتحاد المصري إلى نقل أحدث الأساليب التدريبية وتطبيق المعايير الدولية داخل الأندية ومراكز التدريب.

وشهدت الفترة الماضية زيارة عدد من خبراء ومدربي «جايكا» لعدة أندية مصرية، حيث أشرفوا على وحدات تدريبية متقدمة ركزت على صقل المهارات الأساسية والتكتيكية، وتصحيح الأخطاء الفنية، إلى جانب تطوير الجوانب البدنية والذهنية للاعبين.

كما تضمنت الفعاليات تبادلًا للخبرات بين المدربين المصريين ونظرائهم اليابانيين، بما يسهم في تأهيل كوادر تدريبية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في اللعبة، وتعزيز ثقافة الانضباط والاحتراف داخل الملعب.

وحظيت التدريبات بإشادة واسعة وتفاعل كبير من اللاعبين، في إطار توجه الاتحاد نحو توسيع التعاون الدولي، ودعم المواهب الصاعدة، بما يعزز فرص المنافسة بقوة على المستويين القاري والدولي.

الجودو اتحاد الجودو الجودو المصري

