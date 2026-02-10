مباريات الأمس
"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي قبل مباراة الغد بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:14 م 10/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الإسماعيلي غدا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتعد مباراة الأهلي والإسماعيلي واحدة من المباريات الكلاسيكية في الكرة المصرية، حيث تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، من جانب جماهير الكرة المصرية بشكل عام وليس جماهير الفريقين فقط.

تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

وستكون مباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي هى المباراة رقم 120، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 119 مباراة من قبل.

وخلال 119 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 64 مباراة، تلقى الهزيمة في 21 لقاء وحضر التعادل بينهما في 34 مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى الإسماعيلي 171 هدفا، فيما تلقت شباكهم 91 هدفا.

ويحتل محمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي السابق، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 12 هدفا ويليه نجم الأحمر السابق بيرسي تاو برصيد 6 أهداف.

ومباراة الغد بين الأهلي والإسماعيلي، ستكون المباراة رقم 104 بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، حيث تواجها معا في 103 مباراة من قبل بالمسابقة.

وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب الدراويش في 54 مباراة من قبل بالدوري المصري، تلقى الهزيمة في 16 مباراة سابقة وحضر التعادل بينهما في 33 مباراة بالدوري.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري موسم 2025-2026

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 27 نقطة، فيما يأتي النادي الإسماعيلي في المركز الـ 21 والأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط.

