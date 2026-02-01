بينهم "فرنسي".. الزمالك يعلن قيد ثنائي جديد في القائمة الأفريقية

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن قيد الثنائي أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ويوسف وائل الشهير بـ«فرنسي»، لاعب الوسط الصاعد، ضمن القائمة الأفريقية للفريق، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

ويأتي قرار القيد في إطار تدعيم قائمة الزمالك قبل استكمال مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يواصل الجهاز الفني تجهيز العناصر المتاحة للمنافسة القارية.

وكان الزمالك قد قام في وقت سابق بقيد كل من السيد أسامة، ومحمد إبراهيم، وأحمد مجدي، وأحمد خضري، ومحمد حمد، ضمن قائمته الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.