انخفاض أسعار الفول والدقيق واللحوم اليوم بالأسواق

كتب : مصراوي

12:22 م 01/02/2026

أسعار الفول

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.62 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.33 جنيه، بتراجع 1.94 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.25 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.36 جنيه، بتراجع 2.56 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.58 جنيه، بزيادة 14 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.69 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.61 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.71 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 113.48 جنيه، بزيادة 58 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.9 جنيه، بتراجع 5.17 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99 جنيهًا، بزيادة 2.98 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24 جنيهًا، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.82 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 139.38 جنيه، بزيادة 11.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.24 جنيه، بزيادة 60 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 33.05 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 111.72 جنيه، بتراجع 1.63 جنيه.

أسعار الفول الدقيق اللحوم اسعار السلع

