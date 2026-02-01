كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الأحد، إن الوزارة بقيادة محمد جبران، تواصل جهودها لتعزيز الوعي النقابي وضمان إجراء انتخابات نقابية عمالية تتسم بالنزاهة والشفافية، وتتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للدورة النقابية 2026–2030.

وفي هذا السياق، تواصل الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، عقد سلسلة من ندوات التوعية، بهدف تعريف العاملين والقائمين على العملية الانتخابية بالإطار القانوني المنظم للعمل النقابي.

وبحسب بيان وزارة العمل، تركز الندوات على شرح أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية رقم 35 لسنة 2018، إلى جانب القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلي العاملين بالوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع توضيح آليات إدارة العملية الانتخابية، ودور اللجان المشرفة، وكيفية الإشراف على الصناديق الانتخابية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن التنظيم.

وتم وفي إطار خطة الوزارة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العاملين بمختلف محافظات الجمهورية، عقد الندوات في عدد من المحافظات، شملت القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، وكفر الشيخ، وجنوب سيناء، والأقصر، والشرقية.

وأكدت وزارة العمل، أن استمرار عقد هذه الندوات يأتي انطلاقًا من حرصها على رفع مستوى الوعي القانوني وبناء القدرات التنظيمية، بما يضمن تنظيم انتخابات نقابية حرة ومنضبطة، تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال، وتسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

