مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

عودة اضطرارية.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة المصري بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:00 م 01/02/2026
استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقرر المدير الفني الدفع بنبيل عماد "دونجا" أساسيًا في تشكيل الفريق الأبيض، لتعويض غياب محمد شحاتة، الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري، حسام عبد المجيد، محمود الونش، محمد إبراهيم.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد إسماعيل، آدم كايد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ.

