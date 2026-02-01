إعلان

إسرائيل تمهل "أطباء بلا حدود" حتى 28 فبراير لمغادرة غزة

كتب : محمود الطوخي

12:12 م 01/02/2026

منظمة أطباء بلا حدود الدولية

كتب- محمود الطوخي

أعلنت إسرائيل، الأحد، عزمها إنهاء أنشطة منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة ومغادرتها بحلول 28 فبراير الجاري، مبررة القرار بـ"فشل المنظمة في تقديم قوائم بأسماء موظفيها المحليين"، وهو شرط ينطبق على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

ورفضت المنظمة، في بيان يوم الجمعة الماضي، مشاركة معلومات موظفيها الفلسطينيين والدوليين في ظل غياب "ضمانات ملموسة" لسلامتهم، مشيرة إلى استشهاد نحو 1700 عامل صحي منذ أكتوبر 2023، بينهم 15 من طاقمها، ما يثير "قلقا بالغا" من استخدام البيانات لأغراض غير إدارية.

وكشفت المنظمة أنها حاولت في 23 يناير الماضي تقديم قائمة "محدودة" بأسماء بعض الموظفين كإجراء استثنائي وبموافقتهم الصريحة لإنقاذ عملياتها، إلا أن السلطات الإسرائيلية التي أعلنت انتهاء صلاحية تسجيل المنظمة منذ 30 ديسمبر الماضي، مضت في قرار وقف العمل.

ويعود أصل الخلاف إلى مارس 2025، حين ألزمت إسرائيل المنظمات الراغبة في التسجيل بتقديم معلومات شخصية عن طواقمها، وهو ما اعتبرته المنظمة خطرا أمنيا في ظل حملات الاعتقال والاستهداف المستمرة.

