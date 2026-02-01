موعد انتهاء إجازة نصف العام بالجامعات والمعاهد 2026

كتب- عمر صبري:

حددت أجندة المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2025 -2026 مواعيد ومدة أيام إجازة نصف العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية وكذلك طلاب المعاهد العليا والمتوسطة.

وبدأت إجازة منتصف العام السبت الماضي 24 يناير 2026، ومن المقرر أن تنتهي رسميًا الخميس المقبل 5 فبراير 2026 ولكن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير 2026.

وتنظم أجندة المجلس الأعلى للجامعات الدراسية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” حيث من المقرر عقدها خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.

وفي المجمل تستمر الدراسة بالجامعات والمعاهد لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه ستجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتواصل الكليات متابعة سريان الأعمال الامتحانية للفصل الدراسي الأول وذلك بمتابعة أعمال التصحيح داخل الكنترولات لسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 -2026.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت