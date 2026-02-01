بعد شهر من اعتقال مادورو.. أمريكا تفتتح سفارتها في فنزويلا

وصلت السفيرة الأمريكية لورا دوجو، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بعد 7 سنوات من القطيعة، وبعد قرابة شهر من عملية عسكرية أمر بها الرئيس دونالد ترامب أفضت إلى اعتقال الزعيم نيكولاس مادورو.

وأعلنت دوجو فور هبوطها في مطار مايكيتيا، عبر منصة "إكس" "أنا وفريقي مستعدون للعمل"، في خطوة اعتبرها وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل جزءا من جدول زمني "لحل الخلافات القائمة عبر الحوار".

ورأى وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن إعادة فتح السفارة ستمنح كاراكاس وسيلة "للإشراف على معاملة الرئيس المخلوع" المسجون حاليا في الولايات المتحدة.

وتزامن وصول السفيرة الأمريكية، مع طرح الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين، تلبية لمطالب المعارضة.

وتعود القطيعة الدبلوماسية إلى فبراير 2019، حين قطع مادورو العلاقات وأغلق السفارات ردا على دعم ترامب للمعارض خوان جوايدو كرئيس مؤقت آنذاك.