إعلان

بعد شهر من اعتقال مادورو.. أمريكا تفتتح سفارتها في فنزويلا

كتب : محمود الطوخي

12:06 م 01/02/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت السفيرة الأمريكية لورا دوجو، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بعد 7 سنوات من القطيعة، وبعد قرابة شهر من عملية عسكرية أمر بها الرئيس دونالد ترامب أفضت إلى اعتقال الزعيم نيكولاس مادورو.

وأعلنت دوجو فور هبوطها في مطار مايكيتيا، عبر منصة "إكس" "أنا وفريقي مستعدون للعمل"، في خطوة اعتبرها وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل جزءا من جدول زمني "لحل الخلافات القائمة عبر الحوار".

ورأى وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو، أن إعادة فتح السفارة ستمنح كاراكاس وسيلة "للإشراف على معاملة الرئيس المخلوع" المسجون حاليا في الولايات المتحدة.

وتزامن وصول السفيرة الأمريكية، مع طرح الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين، تلبية لمطالب المعارضة.

وتعود القطيعة الدبلوماسية إلى فبراير 2019، حين قطع مادورو العلاقات وأغلق السفارات ردا على دعم ترامب للمعارض خوان جوايدو كرئيس مؤقت آنذاك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو اعتقال مادورو أمريكا فنزويلا فتح سفارة فنزويلا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
سعر الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يقلل مكاسبه وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

7 رجال و5 سيدات في قبضة الشرطة بعد استغلال 17 طفلًا للمتاجرة والتسول
حوادث وقضايا

7 رجال و5 سيدات في قبضة الشرطة بعد استغلال 17 طفلًا للمتاجرة والتسول
الإسكندرية بلا ترام لأول مرة.. ماذا حدث في أول الأيام؟
أخبار المحافظات

الإسكندرية بلا ترام لأول مرة.. ماذا حدث في أول الأيام؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة