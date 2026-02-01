إعلان

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على حقوق الفتيات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:08 ص 01/02/2026

البابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن ختان الإناث عادة رديئة واعتداء صارخ على الفتيات، ولذلك يجب مواجهتها بكل قوة.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي: "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الخطاب الديني يُقدم في الكنيسة في شكل عظات وتعاليم لقطاعات مختلفة في المجتمع، ويكون خطابًا دينيًا في التعليم والمناهج ويجب أن يشتمل على صفة الاستنارة.

ولفت البابا تواضروس، إلى أن هذه الاستنارة يجب أن يتضح فيها حقوق المرأة كإنسان خلقها الله معين لآدم، ويجب الحديث عن حقوق المرأة دائما، ويجب أن تكون حاضرة على الدوام في كل توعية دينية.

واختتم البابا تواضروس: "أتمنى أن تخرج عن المؤتمر توصيات عملية في سبيل نهضة وطننا مصر الحبيبة".

