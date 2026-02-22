نجم الزمالك السابق: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبين وحقق نتائج مميزة

أشاد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، بالمدير الفني للفريق الأبيض معتمد جمال، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق مؤخراً تحت قيادته.

وصف صالح معتمد جمال خلال ظهوره عبر برنامج زملكاوي بأنه مدير فني كبير وممي" مشيراً إلى أن النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة تعكس قدراته الفنية العالية.

وأضاف: "أتمنى أن يستمر مع الفريق لأنه بالفعل يستحق ذلك".

وعن تأثير المدير الفني على اللاعبين، أكد أن معتمد جمال أعاد الثقة لبعض اللاعبين ونجح في رفع مستوياتهم، مضيفاً أن تغييرات المدرب الأخيرة في مواجهة الحرس كانت أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز.

كما أشار نجم الزمالك السابق إلى إمكانيات اللاعب محمد إبراهيم، واصفاً إياه "الخامة المميزة" في مركز الظهير الأيمن خاصة أن وجوده في التشكيلة يمنح الفريق قوة إضافية على الأطراف.