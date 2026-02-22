مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ليفانتي

الدوري الإسباني

فياريال

- -
22:00

فالنسيا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
19:00

بارما

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبين وحقق نتائج مميزة

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 22/02/2026

معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، بالمدير الفني للفريق الأبيض معتمد جمال، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق مؤخراً تحت قيادته.

وصف صالح معتمد جمال خلال ظهوره عبر برنامج زملكاوي بأنه مدير فني كبير وممي" مشيراً إلى أن النتائج التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة تعكس قدراته الفنية العالية.

وأضاف: "أتمنى أن يستمر مع الفريق لأنه بالفعل يستحق ذلك".

وعن تأثير المدير الفني على اللاعبين، أكد أن معتمد جمال أعاد الثقة لبعض اللاعبين ونجح في رفع مستوياتهم، مضيفاً أن تغييرات المدرب الأخيرة في مواجهة الحرس كانت أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق الفوز.

كما أشار نجم الزمالك السابق إلى إمكانيات اللاعب محمد إبراهيم، واصفاً إياه "الخامة المميزة" في مركز الظهير الأيمن خاصة أن وجوده في التشكيلة يمنح الفريق قوة إضافية على الأطراف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك أحمد صالح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب الإيحاءات والتنمر.. أسماء جلال توكل نهاد أبو القمصان لـ مقاضاة برنامج
دراما و تليفزيون

بسبب الإيحاءات والتنمر.. أسماء جلال توكل نهاد أبو القمصان لـ مقاضاة برنامج
فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
سفرة رمضان

فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
"روايات وتفاصيل صادمة".. القصة الكاملة لاتهامات أحد صناع مسلسل "فخر الدلتا"
دراما و تليفزيون

"روايات وتفاصيل صادمة".. القصة الكاملة لاتهامات أحد صناع مسلسل "فخر الدلتا"
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
أخبار وتقارير

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل
رياضة عربية وعالمية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان