"رحلات مجانية".. قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

كتب : محمد عبد الهادي

11:42 م 21/02/2026
اتخذ مسؤولي النادي الأهلي قرارًا عاجلًأ مساء اليوم السبت، وقبل المباراة المنتظرة أمام سموحة في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة، يوم الإثنين الموافق 23 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري.

الأهلي يوفر رحلات مجانية للجماهير أمام سموحة

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، توفير رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية يوم الإثنين الموافق 23 فبراير الجاري، لمؤازرة في مباراته أمام سموحة.

وأكد النادي في بيانه أن تجمع الجماهير سيبدأ في الثالثة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصرًا.

"صدمة للجماهير".. مصدر يكشف مصير الشحات وكوكا مع الأهلي

جراديشار يسجل أول أهدافه بالدوري المجري (فيديو)

