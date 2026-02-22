مباريات الأمس
الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 22/02/2026

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لملاقاة سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاق المران، عقد ييس توروب المدير الفني للأحمر محاضرة مع اللاعبين تطرق خلالها إلى الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة المقبلة، مؤكداً أهمية التركيز والتنظيم خلال اللقاء.

وشملت التدريبات فقرة بدنية داخل صالة الجيم قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة والتكتيك على الملعب لتعزيز الجوانب الفنية والبدنية للاعبين استعدادًا للمواجهة القادمة.

واستمر الثلاثي محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار في تنفيذ برامجهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، قبل الانضمام إلى المران الجماعي بهدف تجهيزهم للمشاركة في المباريات المقبلة بعد تعافيهم من الإصابات.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الإثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

النادي الأهلي ملعب التتش الدوري المصري الأهلي وسموحة

