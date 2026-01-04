مباريات الأمس
"لو للفلوس مكنش استنى الزمالك".. وكيل حامد حمدان يكشف كواليس انتقاله لبيراميدز

كتب : محمد خيري

10:59 ص 04/01/2026
كشف سمير الحاوي، وكيل أعمال لاعب بيراميدز حامد حمدان، تفاصيل انتقال الفلسطيني إلى الفريق السماوي، مؤكدًا أن القرار لم يكن له علاقة بالجوانب المادية، بل جاء نتيجة عوامل أخرى أبرزها الاستقرار.

وقال الحاوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت 1 إن اللاعب لم يضع المال في مقدمة أولوياته عند اتخاذ قرار الانتقال، موضحًا أنه كان ينتظر موقف نادي الزمالك لفترة طويلة، ولو كان يبحث عن المقابل المادي فقط لقبل أحد العروض الخارجية التي تلقاها.

وأوضح وكيل اللاعب أن عرض بيراميدز لم يكن الأعلى من حيث القيمة المقدمة لنادي بتروجت، لكنه كان الأقوى بين الأندية المصرية، متفوقًا على العروض المقدمة من الأهلي والزمالك.

وأشار إلى أن حامد حمدان كان يفضّل الانضمام إلى الزمالك، إلا أن الأزمات التي مر بها النادي آنذاك عطّلت إتمام الصفقة، مؤكدًا أنه في حال تجدد المفاوضات لاحقًا، كان اللاعب سيفكر في الأمر مجددًا.

وأضاف الحاوي أن بيراميدز كان قد دخل في مفاوضات جادة منذ بداية العام الماضي بعرض مالي أكبر من الزمالك، ورغم ذلك ظل اللاعب متمسكًا برغبته في ارتداء القميص الأبيض.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اختيار بيراميدز جاء بحثًا عن الاستقرار داخل نادٍ منظم، وليس بدافع الحصول على مقابل مادي أكبر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان بيراميدز الزمالك الأهلي سمير الحاوي

