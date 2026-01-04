12 إصابة في 477 يوما.. سجل صادم لـ أشرف داري والإصابات

بات المغربي أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بعد تعرضه لإصابة جديدة تتمثل في كدمة بالكاحل، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المصرية للاتصالات، بكأس مصر.

أشرف داري صاحب الـ26 عاما، انضم إلى الأهلي يوم 28 أغسطس 2024، من بريست الفرنسي، وخلال 16 شهرا (493 يوما)، لم يلعب أشرف داري سوى 24 مباراة فقط.

وتعرض أشرف داري لإصابات متكررة خلال وجوده في الأهلي، غاب على إثرها لمدة 161 يوما و29 مباراة.

وطوال مسيرته، تعرض أشرف داري لـ12 إصابة مختلفة، منذ موسم 2019-20 خلال وجوده في الوداد المغربي حتى الآن، غاب بسببها لمدة 477 يوما عن الملاعب.

وجاءت الإصابات التي تعرض لها أشرف داري كالآتي:

موسم 2019-20: تمزق في الرباط الصليبي - غاب 212 يوما – 15 مباراة

موسم 2019-20: إصابة عضلية - غاب 42 يوما – 3 مباريات

موسم 2020-21: إصابة في الركبة - غاب 10 أيام – 3 مباريات

موسم 2020-21: إصابة في أوتار الركبة - غاب 8 أيام – مباراتان

موسم 2021-22: فيروس كورونا - غاب 10 أيام – مباراة

موسم 2023-24: إصابة في أوتار الركبة - غاب 11 يوما – مباراتان

موسم 2023-24: خدش بسيط - غاب 7 أيام – مباراة

موسم 2023-24: خدش بسيط - غاب 16 يوما – مباراتان

موسم 2024-25: إصابة بالتواء الكاحل - غاب 10 أيام – مباراة

موسم 2024-25: إصابة في الكاحل - غاب 34 يوما – 6 مباريات

موسم 2024-25: إصابة في أوتار الركبة - غاب 39 يوما – 9 مباريات

موسم 2024-25: إصابة غير محددة - غاب 78 يوما – 13 مباراة