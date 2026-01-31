يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم السبت 31 يناير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على فريق يانج أفريكانز اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويفتقد النادي الأهلي في مباراة اليوم لخدمات نجم الوسط إمام عاشور، بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريف لتنزانيا يوم الخميس الماضي 29 يناير.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة ياس توروب استقر بشكر كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، لكن لا يزال لديه حيرة في مركزين فقط وهما مركز الظهير الأيسر وبديل إمام عاشور في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا أو يوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان أو أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه، مروان عثمان، وحال مشاركة زيزو في منتصف الملعب سيتواجد أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

ويحتل النادي الأهلي، صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، يليه فريق يانج أفريكانز برصيد 4 نقاط.

