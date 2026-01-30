مباريات الأمس
جميع المباريات

"الاتفاق انتهى".. صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة بشأن انضمام أليو ديانج لفالنسيا

كتب : يوسف محمد

10:51 م 30/01/2026
اقترب أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مالي، من الانتقال إلى فريق فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر، في نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وذكرت صحيفة "Tribuna Deportiva" الإسبانية، أن أليو ديانج أنهى اتفاقه مع فالنسيا الإسباني ووقع على عقود انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر، بداية من يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن ديانج سينضم رسميا إلى فالنسيا بداية من 1 يوليو المقبل 2026، بعد نهاية تعاقده مع الأهلي بشكل رسمي.

ويذكر أن عقد أليو ديانج مع الأهلي ينتهي في 30 يونيو المقبل 2026، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك نجم الوسط المالي مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 20 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور الإعلامي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أليو ديانج النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي فالنسيا الإسباني انتقال ديانج لفالنسيا

