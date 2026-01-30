"حسبي الله".. أول تعليق من إمام عاشور بعد أزمته مع النادي الأهلي

اقترب أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مالي، من الانتقال إلى فريق فالنسيا الإسباني في صفقة انتقال حر، في نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وذكرت صحيفة "Tribuna Deportiva" الإسبانية، أن أليو ديانج أنهى اتفاقه مع فالنسيا الإسباني ووقع على عقود انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر، بداية من يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن ديانج سينضم رسميا إلى فالنسيا بداية من 1 يوليو المقبل 2026، بعد نهاية تعاقده مع الأهلي بشكل رسمي.

ويذكر أن عقد أليو ديانج مع الأهلي ينتهي في 30 يونيو المقبل 2026، مما يعني أن اللاعب يحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك نجم الوسط المالي مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، في 20 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

