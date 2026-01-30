إعلان

تسريبات تكشف موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 من سامسونج

كتب : محمود الهواري

04:30 م 30/01/2026

شركة سامسونج

كتب- محمود الهواري:

كشفت تسريبات جديدة عن الموعد المحتمل لإطلاق سلسلة هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S26، وذلك في ظل غياب أي إعلان رسمي من الشركة حتى الآن بشأن تفاصيل الحدث المرتقب.

ووفقا لإعلان تشويقي منسوب إلى شركة سامسونج، تستعد الشركة لإقامة حدثها السنوي Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير، وهو الحدث الذي تكشف خلاله عادة عن هواتفها الرائدة، بحسب تقرير لموقع Android Authority المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويعني هذا الموعد تأجيل إطلاق سلسلة Galaxy S26 لمدة شهر كامل مقارنة بسلسلة Galaxy S25، التي جرى الكشف عنها في يناير من العام الماضي.

ويرجح أن يعود سبب هذا التأجيل إلى تغييرات أجرتها سامسونج في اللحظات الأخيرة على تشكيلة هواتفها، من بينها إلغاء طراز Edge فائق النحافة.

ورغم الإعلان المنتظر في فبراير، تشير التسريبات إلى أن الهواتف لن تتوفر في الأسواق قبل شهر مارس، إذ من المتوقع فتح باب الطلب المسبق فور الإطلاق، على أن يبدأ البيع الرسمي في 11 مارس.

وستضم سلسلة Galaxy S26 ثلاثة طرازات هي: Galaxy S26، وGalaxy S26 Plus، وGalaxy S26 Ultra.

وبالتوازي مع الهواتف الذكية، يتوقع أن تكشف سامسونج خلال حدث Unpacked عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds 4.

