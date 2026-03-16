انخفاض أسعار الفول والدقيق والسكر اليوم بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:38 م 16/03/2026

أسعار الفول

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والجبن الأبيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.93 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.96 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.51 جنيه، بتراجع 2.59 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.42 جنيه، بتراجع 6.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.18 جنيه، بتراجع 4.74 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.11 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.64 جنيه، بتراجع 2.32 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.81 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.01 جنيه، بتراجع 5.89 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.87 جنيه، بتراجع 16.01 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 120.78 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 25.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.75 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 136.84 جنيه، بزيادة 18.88 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 277.87 جنيه، بتراجع 1.84 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.46 جنيه، بتراجع 1.54 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.13 جنيه، بتراجع 11.35 جنيه.

أول تعليق من أسرة محمد القلاجي بعد خسارته لقب "دولة التلاوة"
أول تعليق من أسرة محمد القلاجي بعد خسارته لقب "دولة التلاوة"
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
ترامب يثير الجدل باتهام إيران باستخدام "سلاح جديد" في الحرب.. التفاصيل
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد
بعد وصف فيديو القهوة بالمزيف.. نتنياهو يظهر في مقطع جديد

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026