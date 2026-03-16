هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

12:41 م 16/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 16-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4866 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6257 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7300 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8342 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع ٫سعر الجنيه الذهب إلى 58400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 259436 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 417100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65% إلى نحو 4987 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

