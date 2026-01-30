"غير مقبول".. القيعي يهاجم إمام عاشور بعد أزمته مع الأهلي

تحدث عدلي القيعي عن أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بشأن عدم سفره مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، وذلك خلال ظهوره التلفزيوني في برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي، مع الإعلامي إبراهيم المنيسي.

وقال القيعي: خبر إيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف جنيه بسبب تخلفه عن رحلة الأهلي إلى تنزانيا، وبالطبع لم نكن نتمنى سماع هذا خاصة في هذا التوقيت.

وتابع: كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن مواصفات اللاعب القدوة، صاحب القيمة، الذي يلعب من أجل اسمه واسم ناديه.

وأردف: حتى الآن لا أعلم السبب الحقيقي لما حدث، وإذا رأى النادي الأهلي إعلان التفاصيل فليعلنها، لكن النادي أوضح فقط أن اللاعب تخلف عن السفر، والأهلي أحيانا يدفع ثمن التزامه بعدم كشف أخطاء لاعبيه، حفاظا عليهم وعلى احترام الفريق.

وأوضح: كلنا أشدنا بك، لكن يبدو أن في مصر خطورة كبيرة في الإفراط في الإطراء فعندما تقول لشخص “تسلم إيدك”، كأنك تفتح له الباب ليخطئ، وهنا تظهر الشخصية الحقيقية، وهل يدرك اللاعب أن الإشادة كانت نتيجة جهد أم لا.

وأشار القيعي: "الموضوع ليس مجرد تقبيل القميص أو الشعارات، ولكن التخلي عن فريقك في وقت حساس دون عذر حقيقي أمر غير مقبول على الإطلاق، مهما كان حجم النجم.

واستشهد القيعي بمواقف سابقة للنادي الأهلي، موضحا: "الأهلي سبق أن أوقف 17 لاعبا قبل مباراة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، ولعب بالناشئين من أجل ترسيخ المبادئ.

واختتم القيعي تصريحاته قائلا: أتمنى ألا يتكرر هذا الموقف لا من إمام ولا من غيره، وإمام مطالب الآن بالحديث مع الإدارة وتوضيح مبررات ما حدث، فلا شيء يؤخذ بالضغط، وإذا كان يرغب في تغيير وضعه أو الرحيل إلى نادي آخر، فهذه ليست الطريقة التي تحظى بالاحترام.