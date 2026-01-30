شوبير يحسم الجدل.. هل تسبب آدم وطني في تمرد إمام عاشور؟

نهاية مشوارك.. شوبير موجهًا رسالة قوية وصادمة لإمام عاشور.. ماذا قال؟

شوبير يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لإمام عاشور مع طبيب الأهلي

حسم الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حقيقة ما تردد عن تدخل وكيل اللاعبين آدم وطني في أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، بعد تخلف الأخير عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا وعدم الرد على اتصالات المسؤولين.

وخلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال شوبير: "المعلومة اللي جاتلي من صديق من آدم وطني، ودي معلومات موثوقة، المصدر قالي إن آدم وطني بيحلف إنه ملوش أي علاقة بقصة إمام عاشور نهائيًا،.

وأضاف شوبير: " آدم وطني ولا جابله عرض ولا في أي حاجة وصديق آدم وطني طلب مني أوضح الأمر ده."

وتابع شوبير كواليس الأزمة: " اللي هيزود أزمة إمام عاشور، إنه بكره لو مراحش النادي الأهلي وامتثل للتدريب المنفرد، الأزمة هتتصاعد بطريقة غير مسبوقة وممكن يبقى في قرارات بقى من اللي عمالين تقولوها."

وأضاف: "بقول تاني لو إمام عاشور مراحش النادي بكره ووضح و امتثل لقرار الإدارة، ممكن يكتب نهاية مشواره مع الأهلي بشكل رسمي".

واختتم شوبير: "في الاخر الأهلي معندوش غالي ومش هيفرق معاه حاجه وممكن يجمده يعني مفيش كأس عالم".

