"أصرفه عني وأبعده".. كهربا ينشر رسالة غامضة عبر إنستجرام (صورة)

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي والقادسية الكويتي السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وكان كهربا قد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي مطلع شهر يناير الجاري، ليصبح لاعبًا حر في الميركاتو الحالي بدون نادٍ.

وكتب كهربا عبر إنستجرام: " اللهم اكفني شر من يريد بي سوءًا، واصرفه عني وابعده عني كما باعدت المشرق والمغرب".

وتابع: "اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر وأعوذ بك من شر ما علمت وشر مالم أعلم".

وأختتم كهربا: "اللهم اصرف عني أذى الناس وشرهم واحطني بحفظك ورحمتك، اللهم من أراد بي سوءًا فاجعل كيده في نحره"

