مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

الدوري الألماني

كولن

- -
21:30

فولفسبورج

جميع المباريات

إعلان

"أصرفه عني وأبعده".. كهربا ينشر رسالة غامضة عبر إنستجرام (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

11:05 م 29/01/2026 تعديل في 11:16 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كهربا ورمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 11 صورة
    كهربا (1)
  • عرض 11 صورة
    كهربا ورمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    كهربا
  • عرض 11 صورة
    كهربا (1)
  • عرض 11 صورة
    كهربا ورمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    كهربا بقميص القادسية
  • عرض 11 صورة
    كهربا
  • عرض 11 صورة
    امام عاشور وكهربا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي والقادسية الكويتي السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وكان كهربا قد فسخ تعاقده مع القادسية الكويتي مطلع شهر يناير الجاري، ليصبح لاعبًا حر في الميركاتو الحالي بدون نادٍ.

وكتب كهربا عبر إنستجرام: " اللهم اكفني شر من يريد بي سوءًا، واصرفه عني وابعده عني كما باعدت المشرق والمغرب".

وتابع: "اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر وأعوذ بك من شر ما علمت وشر مالم أعلم".

وأختتم كهربا: "اللهم اصرف عني أذى الناس وشرهم واحطني بحفظك ورحمتك، اللهم من أراد بي سوءًا فاجعل كيده في نحره"

رسالة كهربا

إقرأ أيضًا:

بسبب زميله.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سر أزمة إمام عاشور والأهلي

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود كهربا كهربا الأهلي القادسية الكويتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
أخبار مصر

"المهن الطبية": "صفقة عجول" أضاعت على الاتحاد 33 مليون جنيه.. وطلب للإنتربول
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
رياضة محلية

أول رد فعل من إمام عاشور بعد قرار الأهلي بإيقافه
"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب
حكايات الناس

"مكتبة لكل بيت".. كتب بأسعار مخفضة تجذب الجمهور في معرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة