"ملناش علاقة".. الزمالك يرد في بيان رسمي على مشجعه "عم صلاح"

كتب : محمد خيري

03:34 م 29/01/2026 تعديل في 03:53 م
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استغرابه الشديد من تداول عدد من الفيديوهات والأخبار المغلوطة المتعلقة بالمشجع الزملكاوي «عم صلاح»، وما تم تداوله حول منع المجلس له من حضور مباراة الفريق الأول أمام بتروجت في الدوري الممتاز.

وكان المشجع الزملكاوي المعروف بـ«عم صلاح» قد ظهر في عدد من الفيديوهات المتداولة عبر وسائل الإعلام، قبل مواجهة الزمالك أمام بتروجت أمس، مؤكدًا أنه مُنع من دخول الملعب، ومشيرًا إلى أن المنع جاء من جانب مجلس إدارة النادي، على خلفية انتقاداته لهم ومطالبته برحيلهم.

وأكد النادي في بيانه أن مجلس الإدارة ليس له أي علاقة بمنع المشجع من دخول المباراة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالجهات المنظمة للبطولة، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي محاولات لإظهار المجلس وكأنه يعاقب جماهير النادي، وهو ما نفاه تمامًا.

وأوضح البيان أن «عم صلاح» يحمل عضوية شرفية بالنادي، ولم يسبق أن تم منعه من دخول النادي أو حضور أي فعاليات.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على تقديره واحترامه لكل جماهير الزمالك العظيمة في جميع أنحاء العالم، مشددًا على حرصه الدائم على التواصل الإيجابي معهم.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة .

الزمالك نادي الزمالك جماهير الزمالك أخبار الزمالك مشجع الزمالك

