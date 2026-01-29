نجم الأهلي السابق: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن خسارة الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري تُعد أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل العقلية التنافسية التي يتمتع بها النادي، واعتياده الدائم على القتال حتى اللحظات الأخيرة وعدم التفريط في أي مباراة بسهولة.

وقال رمضان السيد، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» عبر قناة «CBC»، إن بداية الأهلي في الدوري هذا الموسم كانت من بين الأسوأ في السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى جماهير الفريق منذ الجولات الأولى.

وأوضح أن الأداء العام للفريق شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدير الفني توروب نجح في تطوير الجوانب الفردية والجماعية للاعبين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على النتائج والشكل الفني للفريق، إلى جانب تألق عدد من العناصر الأساسية.

وأشاد نجم الأهلي السابق بالمستوى الذي يقدمه إمام عاشور، مؤكدًا أنه يُعد أحد أفضل اللاعبين المتواجدين حاليًا في قارة إفريقيا والوطن العربي، نظرًا لثبات مستواه وتأثيره الكبير مع الفريق خلال المباريات.