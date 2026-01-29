المقاولون العرب يعلن ضم صفقة جديدة من نادي فاركو

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن ضم اللاعب أحمد فؤاد لمدة 3 مواسم ونصف، قادمًا من فريق فاركو، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لمسؤولي المقاولون، يُعد أحمد فؤاد من العناصر المميزة في مركز وسط الملعب، ويتميز بإمكانات فنية وبدنية عالية، ما يعزز قدرات الفريق في الموسم الجاري.

وجرى توقيع العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم، مدير الكرة، وبموافقة ورغبة الكابتن سامي قمصان، المدير الفني للفريق.