"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا

تخلّف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق قائمة اللاعبين المسافرين، والتي شهدت تواجد اسم إمام عاشور، إلا أن اللاعب لم يظهر في المطار أثناء تجمع البعثة.

ووفقًا لمصدر مطّلع، فإن إمام عاشور غاب عن السفر دون أسباب واضحة، رغم تواجد جميع لاعبي الفريق في الموعد المحدد.

وأضاف المصدر أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، حاول التواصل مع اللاعب هاتفيًا عقب تأخره، إلا أن هاتفه كان مغلقًا، ليُغادر الفريق إلى تنزانيا من دونه.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة توضيحًا رسميًا من النادي الأهلي حول موقف اللاعب وسبب غيابه عن الرحلة.