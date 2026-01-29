مباريات الأمس
"خد شنطته وغادر".. إعلامي يفجر مفاجأة بما فعله حارس الزمالك 

كتب : محمد خيري

11:01 ص 29/01/2026
كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس الأزمة التي شهدها معسكر نادي الزمالك، قبل مواجهة بتروجت في الدوري المصري، والتي كان بطلها حارس المرمى محمد عواد، عقب علمه بقرار الجهاز الفني بإسناد حراسة المرمى لمحمد صبحي.

وقال أضا، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن محمد صبحي عقب عودته من معسكر منتخب مصر عقد جلسة مع مدرب حراس المرمى ومعتمد جمال، حيث تم إبلاغه بأنه لم يشارك في المباريات منذ قرابة شهر ونصف، في ظل اعتماد الجهاز الفني على محمد عواد والمهدي سليمان، وبالتالي تقرر منحه راحة من السفر والاكتفاء بالانتظام في التدريبات، وهو ما حدث بالفعل خلال مواجهة المصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف أضا أن إعلان اعتماد محمد صبحي حارسًا أساسيًا في مباراة بتروجت داخل المعسكر أثار غضب محمد عواد، الذي أبدى استياءه الشديد ورفضه للقرار، متسائلًا عن سبب استبعاده من المشاركة.

وتابع أن عواد تواصل مع عدد من الصحفيين، مؤكدًا لهم أن هناك ضغوطًا تُمارس عليه من أجل الرحيل، وأن الجهاز الفني يسعى للدفع بمحمد صبحي تمهيدًا لمشاركته في كأس العالم.

وأشار أضا إلى أن محمد عواد غادر المعسكر فور علمه بالقرار، ولم يستكمل المران، بعدما جمع متعلقاته وغادر مقر الإقامة.

وأوضح أن الجماهير في ذلك التوقيت بدأت في توجيه انتقادات حادة لمحمد صبحي، ما طرح تساؤلات حول قدرته على تحمل الضغوط الجماهيرية الكبيرة حال مشاركته في اللقاء.

واختتم أضا حديثه بالإشادة بتصريحات معتمد جمال في المؤتمر الصحفي، معتبرًا إياها حاسمة، خاصة قوله: "من يُخطئ سيُعاقب.. انتهى زمن الطبطبة"، مؤكدًا أن هذه الرسالة يجب أن تتحول إلى نهج ثابت داخل نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

