بعد الفوز على بتروجت.. قرار من مدرب الزمالك قبل مواجهة المصري

"بعد الرحيل".. كم المبلغ الذي يتحمله الأهلي من راتب جراديشار مع ناديه الجديد؟

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وذلك عقب الفوز على بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.